Навальный возвращает Россию в «лихие 90-е»: это «пустой барабан», похожий на Ельцина

Публикации за 26.04.17

Массовые протесты, которые начались нынешней весной в России, через два-три года приведут к краху нынешней политической системы в стране. К этому времени закончится «запас прочности» властей. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало в дискуссионном клубе «WTF».

Как считает лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев, механизм народного возмущения и протестов уже запущен.

«Власть упустила момент, когда можно было влиять на эту ситуацию. Под властью я в первую очередь имею в виду администрацию президента. Именно они должны были проконтролировать этот процесс. Хотя запас прочности у власти, очевидно, еще существует, будет появляться все больше информационных поводов, чтобы раскачать эту ситуацию», – сказал Исаев.

Он подчеркнул, что власть сейчас «не понимает основных инструментариев» борьбы с оппозиционерами, в частности, скандальным политиком Алексеем Навальным, и, забрасывая противников Кремля зеленкой, только обостряет ситуацию.

В этой связи Исаев обратил внимание, что современные российские оппозиционеры – это популисты, которые удачно ухватились за протестные настроения населения.

«В России наступает время настоящих популистов. Мы это последний раз наблюдали в ельцинские времена. Я считаю, что у России осталось два-три года максимум, чтобы перенастроить политическую систему», – подчеркнул он.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также отметил, что Навальному удалось активизировать протестный потенциал граждан России только за счет привлекательных лозунгов.

«В обществе колоссальный запрос на борьбу с коррупцией. Нужно, чтобы процесс борьбы с коррупцией демонстрировался в более ярком и зрелищном виде, чем это происходит сейчас», – считает он.

Коротченко выразил уверенность, что борьба с коррупцией в виде «подсадок непопулярных губернаторов, которые вышли из доверия и которых ведут в следственный комитет, а потом в Лефортово», общество совершенно не удовлетворяет.

Он также обратил внимание и на другую проблему, на которой сейчас активно играют популисты-оппозиционеры.

«Другой запрос – это отсутствие социальных лифтов. Люди выражают ощущение своей бесперспективности и протест против невозможности воспользоваться социальным лифтом», – сказал Коротченко.

По его мнению, что большинство тех, кто выходит на митинги Навального, используют эти акции, как площадку для выражения своего мнения, а не для того, чтобы поддержать его как политика.

«Как бы ни были привлекательны лозунги, которые вбрасывает в общество Алексей Навальный, он просто политтехнологический проект. По своей сути Навальный действительно схож с Ельциным (Борис Ельцин – первый президент России). Использование популистских лозунгов, чтобы проникнуть во власть и проводить диаметрально противоположную политику. Мы помним, что произошло в результате. Точно такой же пример нам бы демонстрировал Навальный и его команда, если бы ему удалось въехать во власть», – подчеркнул Коротченко.

Исаев в этой связи отметил, что если администрация президента осознает тот «хаос», к которому движется страна, и начнет бороться с оппозиционером, то сделать это будет «достаточно легко».

«Борьба с Навальным еще может быть эффективная, и в этом смысле без жестких решений – разворотов общественного мнения от этого псевдопопулизма – не обойтись»,– считает он.

По его мнению, Навальный – «пустой барабан», который не имеет настоящей программы и политического веса.

«Если мы это не сделаем (не начнем бороться), Россия будет расчленена», – уверен Исаев.

Москва, Мария Вяткина

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