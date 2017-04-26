В Подмосковье из дома пенсионерки украли пять шуб

Публикации за 26.04.17

70-летняя пенсионерка из деревни Беляниново в Мытищинском районе Московской области обратилась в отдел полиции с заявлением о краже. По ее словам, неизвестный злоумышленник вынес из ее дома наличные деньги, пять шуб, бытовую технику и ювелирные украшения, передает телеканал «360» со ссылкой на МВД региона.

Отмечается, что взлом с кражей произошел в первой дня 25 апреля. На данный момент в полиции пытаются подсчитать общую сумму ущерба, нанесенного грабителями.

По факту кражи имущества возбуждено уголовное дело.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 26.04.17

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