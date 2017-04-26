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Публикации за 26.04.17

Путин прокомментировал закон о собянинском сносе пятиэтажек в Москве: может не подписать
Фото Kremlin.ru

Путин прокомментировал закон о собянинском сносе пятиэтажек в Москве: может не подписать

Президент РФ Владимир Путин поручил доработать проект сноса пятиэтажек в Москве таким образом, чтобы права граждан не были нарушены. В противном случае, как сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ, такой закон им подписан не будет.

Путин обратил внимание, что по замыслу мэра Москвы «цель заключается в том, чтобы улучшить жилищные условия людей, которые проживают в разваливающихся домах, построенных ещё в середине прошлого века».

«Но, безусловно, это должно быть сделано таким способом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего права на собственность. Все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия», – подчеркнул президент РФ.

Глава государства акцентировал снимание, что «ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены».

«Поэтому прошу правительство обратить на это внимание и в диалоге с депутатами Государственной Думы обеспечить прохождение такого закона, который бы эти права граждан обеспечил», – поручил президент РФ.

«Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может. Прошу этот закон проработать как следует, досконально. В том числе в диалоге с общественностью», – сказал Путин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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