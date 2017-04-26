В Москве в детской ванночке утонула 4-месячная девочка: возбуждено дело об убийстве

Публикации за 26.04.17

Сегодня днем в Москве произошел страшный случай с гибелью младенца, который, по предварительным данным, был оставлен без присмотра. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).

По данным следствия, ЧП произошло в квартире на Большой Филевской улице. Бабушка обнаружила в детской ванночке, наполненной водой, тело своей 4-х месячной внучки. По предварительным данным, мать оставила ребенка в квартире без присмотра. В момент обнаружения тела ребенка бабушкой, мать также отсутствовала.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших указанное преступление», – отметили в СКР.

Руководитель Главного следственного управления Александр Дрыманов взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.04.17

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