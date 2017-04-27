В Москве киллер застрелил женщину-адвоката: следователям удалось установить приметы преступника

Публикации за 27.04.17

В Москве совершено убийство женщины-адвоката: она была застрелена накануне вечером в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, убийство может быть связано с профессиональной деятельностью погибшей.

По данным ведомства, преступление было совершено накануне вечером. Киллер произвел в женщину из огнестрельного оружия не менее двух выстрелов, после чего скрылся. От полученных огнестрельных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в которую вошли опытные следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Москве.

Было проведено четыре осмотра места происшествия, в ходе которых изъяты предметы и объекты, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, изучена запись с камер наружного видеонаблюдения, установленных в подъезде. В результате – в настоящее время удалось установить приметы нападавшего.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Александра Дрыманова уголовное дело по факту убийства адвоката, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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