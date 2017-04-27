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Публикации за 27.04.17

СМИ: В московском офисе и производственных площадях Oriflame идет обыск по делу о мошенничестве

СМИ: В московском офисе и производственных площадях Oriflame идет обыск по делу о мошенничестве

В московском офисе российского подразделения шведской компании Oriflame и ее подмосковном производственно-логистическом комплексе проходят обыски. Поводом для следственных действий стало уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что правоохранительные органы подозревают руководство Oriflame в России в незаконном возврате НДС в ходе строительства крупного производственно-логистического центра компании в сельском поселении Аксёно-Бутырское Ногинского района Московской области с 2010 по 2014 год.

В качестве оплаты, как подозревают правоохранительные органы, генподрядчик получил 3,8 млрд рублей, а часть этих средств была обналичена через фирмы-однодневки. Сообщается также, что якобы по окончании строительства, как считает следствие, ООО «Орифлейм продактс» подало декларации на возмещение НДС ещё почти на полмиллиарда рублей. Таким образом деньги из бюджета России в 2016 годумогли быть неправомерно переведены шведской компании, полагают правоохранительные органы.

Примечательно, что нод назад, 22 апреля 2016 года, правоохранительные органы также проводили обыски в московских и подмосковных офисах шведской косметической компании. Ещё раньше – в 2014 году российское представительство Oriflame заподозрили в неуплате налогов. Итогом налогового расследования и судебных тяжб, которые шли несколько лет, стало решение об обязанности компании выплатить 21 млн евро в пользу России. Компания опротестовала эти решения в нескольких судебных инстанциях, но отстоять свою позицию в судах компании не удалось.

Москва, Светлана Антонова

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