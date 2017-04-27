В Подмосковье бывшие полицейские приговорены к длительным срокам заключения за взятки

Публикации за 27.04.17

Бывший начальник ОМВД по Рузскому району Алексей Бобров и руководитель уголовного розыска этого же отдела полиции Василий Кобелев приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно за регулярное получение взяток от предпринимателей-перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главного следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, с февраля по август 2014 года Бобров при посредничестве Кобелева систематически получал взятки в виде наличных денег в общей сумме 8,45 млн рублей от руководства коммерческих организаций. В обмен на это Бобров должен был поспособствовать бездействию автоинспекторов в части привлечения водителей грузовиков к административной ответственности при выявлении нарушений.

Свое наказание оба осужденных бывших полицейских будут отбывать в колонии строгого режима. Их обоих лишили специальных званий и права в будущем занимать определенные должности.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 27.04.17

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