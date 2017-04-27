Кризиса «нет»: жителей России больше всего тревожит подорожание жизни

Публикации за 27.04.17

Официально рекордоно низкая инфляция не внушает жителям России большого оптимизма. Больше всего граждан по-прежнему беспокоит дороговизна жизни – тревожность по этому поводу испытывают 61% респондентов, свидетельствуют данные доклада, подготовленного группой ученых из Института социально-политических исследований РАН.

Согласно опросам, на втором месте в рейтинге тревог оказался чиновничий произвол (39%), замыкает тройку рейтинга – повышение тарифов ЖКХ, о котором заявили около 35% жителей России, передает РИА «Новости».

В числе других беспокойств – безработица, повышение цен на продукты питания, расслоение общества, безопасность близких, преступность, экологическая обстановка.

Замыкает рейтинг – терроризм, который беспокоит около 18% жителей страны.

Авторы исследования обратили внимание, что жители России по-разному оценивают способность государства на данном этапе обеспечить своих граждан «основными нормами жизни демократического общества» – основные индикаторы здесь снижаются, начиная с мая 2015 года.

В значительной степени обеспечивается, по мнению респондентов, «свобода политического выбора» (61%) и «свобода слова» (60%). В «социальных гарантиях» уверены только 42%.

32% считают, что государство «соблюдает права человека», 29% – что оно способно обеспечить «личную безопасность» граждан, при чем этот показатель вырос на 5% с мая 2016 года.

В «равенство всех граждан перед законом» верит только 18% из числа опрошенных.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.04.17

Ученые создали светящиеся всеми цветами грибы (ФОТО). Это открывает массу полезных возможностей для науки и человека. / Продажа украинской «дочки» Сбербанка похожа на банальный «распил». Бывший депутат Госдумы раскрыл подробности резонансной сделки. / СКР: Ту-154 упал в Черное море не из-за перегруза. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»