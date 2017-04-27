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Публикации за 27.04.17

В Подмосковье мужчина подозревается в изнасиловании 2-классницы

В Подмосковье мужчина подозревается в изнасиловании 2-классницы

В Московской области 48-летний местный житель подозревается в совершении изнасилования ученицы второго класса, передает телеканал «360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

В отдел полиции обратилась жительница подмосковных Люберец. По ее словам, неизвестный мужчина надругался над ее малолетней дочерью. Женщина рассказала, что 26 апреля днем злоумышленник совершил в отношении ее дочки, ученицы второго класса, насильственные действия сексуального характера.

Позднее по подозрению в совершении данного преступления был задержан 48-летний мужчина, который работает контролером.

Как сообщили в полиции, задержанный ранее уже имел судимость за точно такое же преступление. Сейчас по данному факту инициирована проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 27.04.17

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