В Подмосковье задержаны серийные расхитители могил

Публикации за 27.04.17

Сотрудники полиции задержали двух ранее судимых жителей Подмосковья 37 и 35 лет, которые подозреваются в совершении серии краж с кладбищ. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, задержанные, находясь на территории кладбищ Коломенского района, похищали металлические цветники, цепи, ограды, калитки и прочие конструкции, после чего отвозили награбленное в пункты приема металла. При этом злоумышленники использовали поддельное водительское удостоверение.

Установлено, что задержанные причастны к восьми эпизодам, а общий ущерб от их деятельности оценивается почти в 100 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» и ст. 158 «Кража» УК РФ, оба они заключены под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 27.04.17

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