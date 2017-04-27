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Публикации за 27.04.17

В Подмосковье дагестанец забил пенсионерку топором

В Подмосковье дагестанец забил пенсионерку топором

В Подмосковье задержан 39-летний выходец из Дагестана, который подозревается в жестоком убийстве пенсионерки, передает телеканал «360» со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что преступление было совершено в Крюково в Чеховском районе. По версии следователей, мужчина, проживавший в доме потерпевшей, избил ее топором. От полученных телесных повреждений пожилая женщина погибла на месте происшествия. Позднее экспертиза установила, что причиной смерти пенсионерки стала закрытая ЧМТ с переломом костей лица.

Возбуждено уголовное дело.

Москва, Алексей Васильев

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