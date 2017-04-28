Собянин успокоил жителей «хрущевок»: вы в праве отказаться / Мэр Москвы предложил 8 поправок в закон о реновации

Публикации за 28.04.17

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал ряд поправок в федеральный закон о реновации «хрущевок». На своей странице в социальной сети он предложил восемь пунктов, которые должны дополнить законопроект и успокоить москвичей.

Важнейшим для жителей домов «сносимых серий» станет то, что при желании они в праве отказаться от участия в программе реновации на «общем собрании собственников жилья».

Кроме этого мэр обещает, что всем жителям запланированных к сносу пятиэтажек, включая жителей Центрального округа, будет гарантировано предоставление новой квартиры в том же районе.

«Исключение только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа. По факту будем стремиться предоставить новую квартиру не только в том же районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки», – уверяет Собянин.

«Прекращение права собственности на старую квартиру будет совмещено с регистрацией права собственности на новое жилье. Вывод пятиэтажки из эксплуатации будет осуществляться только после подписания всеми гражданами актов приема-передачи старых/новых квартир. Кроме того, правительство Москвы поможет жителям с регистрацией права собственности на новую квартиру», – пообещал столичный градоначальник.

Поправки мэра Москвы также касаются владельцев ипотечных и неприватизированных квартир. «Для владельцев ипотечных квартир в законе будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки (старой квартиры на новую) с сохранением условий и обязательств, ранее установленных заключенным договором залога. Права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет. Владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать, получить новую квартиру в собственность или сохранить социальный наем», – отметил Собянин.

Собственники нежилых помещений смогут или получить равнозначное помещение, или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости изымаемых нежилых помещений.

Согласно предлагаемым поправкам, нуждающимся категориям горожан будет оказана помощь в переезде.

Еще один пункт гласит, что новые квартиры будут предоставлены с отделкой. «По факту качество отделки будет значительно выше «муниципального ремонта» и будет соответствовать комфорт-классу», – заверяет Собянин.

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Собянину в ближайшие несколько лет снести все «хрущевки», оставшиеся в Москве, а это, по предварительным данным, около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1 млн 600 тысяч человек. Мэр Москвы тогда отметил, что с нормативным регулированием этого процесса возникает ряд проблем и попросил содействия главы государства в решении этого вопроса.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Инициатива столичный властей вызвала массу протестов и недовольства, так как в программу реновацию были включены не только ветхие «хрущевки», но и добротные «сталинки». При этом, как отмечали эксперты, возможность нового законопроекта ограничивать право собственности тех, кто не хочет переезжать из своего дома – прямое нарушение Конституции РФ.

26 апреля президент РФ Владимир Путин поручил доработать проект сноса пятиэтажек в Москве таким образом, чтобы права граждан не были нарушены. В противном случае, как сказал глава государства, такой закон он не подпишет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.04.17

Ученые: удовлетворение от секса длится два дня. / Власти обсуждают налоговый маневр для нефтяников. Либо вырастут цены на бензин, либо пострадают дорожные фонды. / ЦБ отобрал лицензии у трех банков за теневые операции. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»