В Раменском районе произошел пожар на Гжельском заводе

Публикации за 28.04.17

В подмосковном Раменском районе произошел пожар в здание завода. Как сообщил региональный главк МЧС, сообщение о ЧП поступило в 8:37.

К месту происшествия были направлены 19 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. В 12:25 пожар был полностью потушен.

Москва, Алексей Васильев

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