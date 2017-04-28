Константин Калачев: Поправки Собянина в законопроект о сносе пятиэтажек в Москве – не гарант спокойствия

Публикации за 28.04.17

Поручение президента РФ Владимира Путина доработать законопроект о так называемой реновации московских пятиэтажек и поправки к нему, которые сегодня предложил мэр российской столицы Сергей Собянин, ещё не означают, что жителей домов, которые не хотят участвовать в этой программе, оставят в покое. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, многое все равно остается неясным.

«Конечно, и слова Путина, и предложение Собянина связаны с тем, что многие москвичи недовольны программой реновации в ее прежнем виде. Означают ли слова президента и предложение Собянина о поправках к законопроекту о реновации, что от дома (из которого москвичи не хотят переезжать) отстанут? Нет, не означает. Но это уже лучше, чем было, это хоть какой-то шаг на пути компромиссу», – сказал Калачев, дом которого также попал в так называемую программу реновации.

Эксперт обратил внимание, что границы территорий, куда будут переселять жителей запланированных к сносу домов, до сих пор остаются неясны.

«Меня смущает определение «район». Мы знаем, что у нас есть управы и префектуры. Районы в Москве были в советское время. Административно-территориальное устройство Москвы изменилось. Если под районом понимается территория управы, на которой проживает человек, то в принципе для многих это будет приемлемым вариантом. Если толкование шире, то люди довольными не будут», – считает Калачев.

Политолог отметил, что только после обнародования списка сносимых домов станет ясно, насколько власти прислушиваются к москвичам, и в чьих интересах будет работать этот проект.

«Я бы хотел дождаться мая. Нужно дождаться, какие именно дома попали в эту программу, понять окончательно, какие процедуры защиты интересы москвичей окажутся рабочими. Имеют ли эти опросы (о желании жильцов попавшего под проект сноса дома) силу рекомендаций или они носят императивный характер – ответ пока не очевиден. Когда процедура станет до конца прозрачной и понятной любой бабушке, когда станет ясно, что реновация происходит в интересах жителей, а не строительного сектора Москвы и девелоперов – тогда будет о чем говорить», – подчеркнул Калачев.

С его точки зрения, самое важное в ситуации, когда законопроект вызывает столько споров – «исключить толкование в пользу девелоперов и каких-либо злоупотреблений со стороны власти».

В то же время Калачев подчеркнул, что интересы строительных компаний, которые не захотят работать в убыток, чиновникам придется учитывать.

Как сообщал «Новый День», в конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину снести все «хрущевки», оставшиеся в российской столице. По предварительным данным, это около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1,6 млн человек.

Мэр Москвы тогда отметил, что с нормативным регулированием этого процесса возникает ряд проблем и попросил содействия главы государства в решении этого вопроса. В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок так называемой реновации пятиэтажного жилого фонда в российской столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Инициатива столичных властей вызвала массу протестов и недовольства, так как в программу так называемой реновации попали не только ветхие «хрущевки», но и добротные «сталинки». При этом, как отмечали эксперты, возможность нового законопроекта ограничивать право собственности тех, кто не хочет переезжать из своего дома – прямое нарушение Конституции РФ.

26 апреля глава государства поручил доработать проект сноса пятиэтажек в Москве таким образом, чтобы права граждан не были нарушены. В противном случае, как сказал Путин, такой закон он не подпишет.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал восемь поправок в законопроект. Одной из самых важных из них станет то, что при желании москвичи будут в праве отказаться от участия в программе реновации на «общем собрании собственников жилья». При этом, как заверил Собянин, всем жителям запланированных к сносу пятиэтажек, кроме Зеленограда и «новой Москвы», будет гарантировано предоставление новой квартиры в том же районе в шаговой доступности.

Москва, Мария Вяткина

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