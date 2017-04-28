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Публикации за 28.04.17

Во Фрязине охранники супермаркета едва не задушили подростка из-за лимонада

Во Фрязине охранники супермаркета едва не задушили подростка из-за лимонада

Возмущенные жители подмосковного Фрязино опубликовали в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» активно обсуждают инцидент, который случился в одном из городских супермаркетов, где охранник пытается задержать подростка за кражу бутылки лимонада стоимостью всего 14 рублей.

По словам очевидцев, охранники накинулись на двух мальчиков школьного возраста еще у кассы. Одна из женщин предлагала оплатить стоимость якобы украденного лимонада в тройном размере, но сотрудники службы охраны не стали ее слушать. По словам женщины, в беседе они обильно использовали нецензурные выражения.

«Мальчикам даже не позволили отойти от кассы – налетели сразу же. Полицию или родителей никто не вызывал, начали насильно тащить в подсобку. Когда я попыталась вступиться за одного из них, от охранника в мою сторону посыпались угрозы о том, что он напишет на меня заявление, дескать, я его бедного пытаюсь удерживать», – пишет местная жительница в социальной сети.

По ее ловам, одного из мальчиков удалось отбить толпой, а вот второго охранники скрутили настолько сильно, что едва не задушили, потому как он уже начал задыхаться.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.04.17

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