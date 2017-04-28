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Публикации за 28.04.17

В Люберцах задержали насильника 9-летней школьницы

В Люберцах задержали насильника 9-летней школьницы

В подмосковных Люберцах задержан ранее судимый мужчина по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По версии следователей, находясь в нетрезвом состоянии в лифте одного из жилых домов на улице Космонавтов в Люберцах, угрожая 9-летней школьнице расправой за неповиновение, мужчина вывел жертву из дома, затащил на безлюдный пустырь, где надругался над ней.

По данным ведомства, задержанный 47-летний мужчина дважды судим, у него на момент совершения преступления уже есть непогашенная судимость за точно такое же правонарушение. Во время допроса задержанный признал вину лишь частично.

В скором времени следователи будут ходатайствовать об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Москва, Алексей Васильев

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