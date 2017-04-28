В Домодедове мошенники выманили у старушки почти миллион «на операцию»

Публикации за 28.04.17

В подмосковном Домодедове сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в обмане пожилой женщины, которую убедили снять со счета деньги якобы на операцию для их пострадавшего в ДТП знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, после снятия средств с карты преступники применили к жертве физическую силу и завладели ее деньгами, после чего бросили на обочине дороги в одном из районов Домодедова. Сумма похищенных средств составила более 900 тысяч рублей.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.04.17

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