В Подмосковье задержан поставщик нелегалов в Европу

Публикации за 28.04.17

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов задержали в Подмосковье организатора нелегального канала переправки мигрантов из стран СНГ на территорию Европы. За мужчиной числился неоплаченный штраф в размере 18 млн рублей, а также 5-летний уголовный срок, сообщила пресс-служба Управления ФССП по Московской области.

По данным ведомства, задержанный занимался организацией нелегальной переправки лиц из стран СНГ на территорию Европы и ранее был осужден за попытку дачи взятки сотруднику пограничной службы петербургского аэропорта «Пулково». После приговора суда приставы объявили мужчину в розыск, после чего он был задержан.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.04.17

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