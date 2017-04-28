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Публикации за 28.04.17

В Москве изнасиловали и ограбили женщину на территории гаражного комплекса

В Москве изнасиловали и ограбили женщину на территории гаражного комплекса

В Москве два молодых человека изнасиловали 32-летнюю женщину в машине, после чего ограбили ее и забрали паспорт. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 24 апреля на территории гаражного комплекса на улице Маршала Неделина. Обвиняемые, находясь в автомобиле «Хендай Солярис» изнасиловали ранее незнакомую 32-летнюю женщину. Они также украли у нее ювелирные украшения, деньги, паспорт, после чего выкинули ее их машины.

Подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки, ими оказались 25-летний молодой человек и его 27-летний знакомый.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц»), п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору») и ч. 2 ст. 325 УК РФ («Похищение официальных документов»).

Москва, Мария Вяткина

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