Московская мэрия согласилась на митинг против сноса пятиэтажек

Публикации за 28.04.17

Власти Москвы предварительно согласовали проведение митинга против сноса пятиэтажек: акция намечена на 14 мая в 14:00 на проспекте Сахарова. Официальное решение будет известно 2 мая. Об этом сообщила одна из инициаторов мероприятия, муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова.

«Это сугубо предварительная информация, мы получили от мэрии такое предложение. Уверенно об этом говорить можно только после получения письменного документа. По определению он не может быть выдан раньше 2 мая», – цитирует Русакову «Коммерсантъ».

Стоит отметить, что в столичную мэрию было подано сразу несколько заявок на проведение митинга от разных инициативных групп, но, по словам Русаковой, акция протеста будет общий для всех недовольных.

Как ранее сообщал «Новый День», в конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину снести все «хрущевки», оставшиеся в российской столице. По предварительным данным, это около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1,6 млн человек. Мэр Москвы тогда отметил, что с нормативным регулированием этого процесса возникает ряд проблем и попросил содействия главы государства в решении этого вопроса.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок так называемой реновации пятиэтажного жилого фонда в российской столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Инициатива столичных властей вызвала массу протестов и недовольства, так как в программу так называемой реновации попали не только ветхие «хрущевки», но и добротные «сталинки». При этом, как отмечали эксперты, возможность нового законопроекта ограничивать право собственности тех, кто не хочет переезжать из своего дома – прямое нарушение Конституции РФ.

Москва, Мария Вяткина

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