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Публикации за 02.05.17

ЧП в Москве: на Севастопольском проспекте полностью сгорел троллейбус

ЧП в Москве: на Севастопольском проспекте полностью сгорел троллейбус

Сегодня утром на юго-западе Москвы сгорел троллейбус, следовавший по маршруту по Севастопольскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло около 7:00. Пассажиры и водитель успели покинуть троллейбус еще до прибытия подразделений экстренных служб. Пострадавших в результате происшествия нет, однако отмечается, что наряд скорой помощи осмотрел водителя. Медицинская помощь ему не потребовалась.

В настоящий момент движение на месте инцидента осуществляется в штатном режиме.

О причинах возгорания не сообщается.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.05.17

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