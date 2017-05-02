В Москве мать обвиняется в смерти 8-месячного сына, утонувшего в ванной

Публикации за 02.05.17

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 25-летней женщины, оставившей своих малолетних детей без присмотра в ванной, в результате чего 8-месячный мальчик утонул. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 30 апреля в одной из квартир в доме на Открытом шоссе. Мать купала двух детей и ненадолго оставила их без присмотра. Когда она вернулась, один ребенок не подавал признаков жизни. Приехавшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть малыша.

После проверки обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Женщине уже предъявлено обвинение. В отношении нее также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.05.17

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