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Публикации за 02.05.17

В Москве 19-летний юноша обвиняется в развращении школьницы

В Москве 19-летний юноша обвиняется в развращении школьницы

В Москве 19-летний молодой человек арестован за развращение малолетней девочки 2003 года рождения. Как сообщила пресс-служба столичного главка СКР, по данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий в отношении малолетней»).

По данным ведомства, инцидент произошел в апреле на лестничной площадке пятнадцатого этажа жилого дома. Молодой человек 1998 года рождения совершил в отношении школьницы развратные действия.

По ходатайству следствия подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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