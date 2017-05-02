Загоревшийся комбикормовый завод в Чехове тушили более 6 часов

Публикации за 02.05.17

В подмосковном Чехове произошел крупный пожар на комбикормовом заводе, для ликвидации которого потребовалось почти шесть часов. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, возгорание случилось в одноэтажном здании на Вокзальной улице.

По данным ведомства, пожарные расчеты прибыли к месту происшествия спустя 10 минут после поступления информации, к тому моменту огонь распространился на площади около трех сотен метров квадратных внутри строения местного комбикормового завода, расположенного недалеко от железнодорожной станции.

В 21:45 спасателям удалось локализовать пламя, однако полностью потушить пожар они смогли лишь ближе к двум часам ночи следующего дня.

Всего в ликвидации пожара приняли участие 11 единиц спецтехники и 41 человек личного состава.

Москва, Алексей Васильев

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