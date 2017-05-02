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Публикации за 02.05.17

Мэрия Москвы согласовала шествие оппозиции 6 мая, но без Болотной

Мэрия Москвы согласовала шествие оппозиции 6 мая, но без Болотной

Правительство Москвы согласовало акцию оппозиции 6 мая в центре российской столицы. Как сообщил один из организаторов Михаил Шнейдер, шествие с предполагаемым участием до 10 тысяч человек пройдет с 13:00 до 15:00 на проезжей части внутренней стороны проспекта Академика Сахарова на участке от Садовой-Спасской до Бульварного кольца.

Трибуна для митинга будет установлена напротив дома №7.

Как заявлялось ранее, цель акции – привлечь внимание общественности, руководства Москвы и страны к недопустимости пренебрежения основами конституционного строя, правами и свободами человека и гражданина, а также выразить свое мнение по актуальным проблемам современной России.

Первоначально оппозиционеры рассчитывали провести митинг на Болотной площади, где акция протеста 6 мая 2012 года завершилась массовыми задержаниями и многочисленными уголовными делами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.05.17

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