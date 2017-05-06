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Политика

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Публикации за 06.05.17

Полиция: митинг оппозиции в центре Москве собрал около тысячи человек (ФОТО) / Организаторы рассчитывали на участие в акции 10 тыс. человек

Полиция: митинг оппозиции в центре Москве собрал около тысячи человек (ФОТО) Организаторы рассчитывали на участие в акции 10 тыс. человек

В центре Москвы на проспекте Сахарова прошел согласованный властями митинг оппозиции «За Россию против произвола и репрессий», приуроченный к пятой годовщине событий на Болотной площади.

По данным столичного полицейского главка, в сегодняшней акции приняли участие около 1 тыс. человек. В то же время в твиттере проекта «Белый счетчик», занимающегося подсчетом людей на митингах, сообщается, что на акцию пришли около 3 тыс. человек. Организаторы подавали заявку на проведение митинга, рассчитанного на 10 тыс. человек.

Как сообщает «Коммерсантъ», в начале митинга сотрудники полиции сняли со сцены задник с надписью «Хватит Путина, хватит мракобесия, хватит войны, хватит вранья, хватит терпеть Кадырова» и баннер»Болотное дело – позор России».

После выступления организаторов и гостей со сцены официальная часть мероприятия завершилась, сейчас участники акции расходятся к ближайшим станциям метро, передает корреспондент «Интерфакс» с места событий.

Как отмечают правоохранители, нарушений в ходе проведения митинга не зарегистрировано.

Изначально организаторы акции рассчитывали провести шествие от Большой Якиманки до Болотной площади, где предполагался митинг, но получили отказ от мэрии. В итоге московские власти согласовали проведение акции на проспекте Сахарова.

Акция оппозиции была посвящена событиям, произошедшим на Болотной площади 6 мая 2012 года. Тогда в Москве прошел санкционированный «Марш миллионов», который перерос в беспорядки и столкновения с правоохранителями. В итоге было задержано 400 человек, пострадали 54 полицейских.

Москва, Светлана Петрова

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