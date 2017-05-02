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Публикации за 02.05.17

В Подольске задержан украинец, распространявший метадон

В Подольске задержан украинец, распространявший метадон

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД по Подольску во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, возле одного из жилых домов на проспекте Ленина задержали 27-летнего гражданина Украины, который подозревается в сбыте наркотических средств в крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

Во время личного досмотра и обыска по месту жительства стражи порядка нашли у подозреваемого 2 полиэтиленовых пакета и 112 свертков с веществом в виде порошка. Химический анализ показал, что изъятое вещество общей массой более половины килограмма является наркотиком под названием метадон.

При осмотре места происшествия полицейские также обнаружили три «закладки» с точно такими же свертками и тем же веществом. Следователи полагают, что этот товар был предназначен для дальнейшей продажи наркозависимым потребителям.

По данному факту открыто уголовное производство, что грозит задержанному лишением свободы на срок до 20 лет. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Алексей Васильев

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