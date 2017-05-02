В Химках таксист сбил обманутую клиентку и скрылся

Публикации за 02.05.17

В подмосковных Химках водитель службы такси совершил наезд на клиентку, с которой незадолго до этого поссорился, передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на саму пострадавшую.

Этот инцидент произошел накануне вечером около 21:00. во дворе дома №7 на улице Чапаева. Как утверждает пострадавшая, водитель серебристого автомобиля марки Киа обсчитал ее, а также отказался довозить до подъезда.

«Я стояла возле автомобиля у открытой двери. Водитель внезапно начал движения, меня ударило дверью по спине, я упала, получив ссадины и гематомы», – рассказала женщина.

После случившегося она вызвала к месту происшествия бригаду медиков и сотрудников полиции. Впрочем, по ее же словам, стражи порядка принялись уговаривать ее не писать заявление, потому что процесс может оказаться крайне сложным и затяжным.

Кроме всего прочего, сотрудники правопорядка даже не стали опрашивать очевидцев инцидента, потому как «не обязаны ходить по двору» – заняться этим пришлось самой пострадавшей, отмечает издание.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.05.17

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