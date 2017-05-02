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Публикации за 02.05.17

В Лобне педофил заманил к себе домой двух малолетних девочек – поиграть в «Угадай число»

В Лобне педофил заманил к себе домой двух малолетних девочек – поиграть в «Угадай число»

В подмосковной Лобне сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над малолетними девочками. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 21 апреля. В этот день мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, приставал к двум девочкам в возрасте 8 и 7 лет, которые прогуливались на улице Научный городок. Подозреваемый предложил малолетним жертвам поиграть в игру под названием «Угадай число» у себя дома. Доверчивые школьницы согласились на это предложение. Заведя детей в свою квартиру, злоумышленник надругался над ними.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Следствие пытаются установить его причастность к другим похожим преступлениям.

Москва, Алексей Васильев

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