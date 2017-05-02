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Публикации за 02.05.17

В Подмосковье женщина застрелила мужчину и вместе сыном сожгла труп

В Подмосковье женщина застрелила мужчину и вместе сыном сожгла труп

В Подмосковье женщина в ходе ссоры убила мужчину выстрелом в спину, а затем вместе с 15-летним сыном попыталась сжечь труп. Как сообщила пресс-служба регионального главка СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло 11 апреля в доме на улице Подгорная в деревне Рудины Ступинского района. Между 44-летним жителем города Балашиха и 44-летней жительницей Сергиева Посада внезапно возникла ссора. В результате обвиняемая выстрелила в спину потерпевшего из огнестрельного оружия. От полученной раны мужчина скончался на месте.

После этого женщина вместе со своим 15-летним сыном вывезли труп в деревню Малышево Раменского района и подожгли. Тело было обнаружено 14 апреля.

По ходатайству следователя, обвиняемая арестована. В ходе допроса она полностью признала свою вину и дала показания об обстоятельствах совершенного преступления.

Москва, Мария Вяткина

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