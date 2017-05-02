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Публикации за 02.05.17

Крупная авария в Подмосковье: двое погибли, шестеро пострадали

Крупная авария в Подмосковье: двое погибли, шестеро пострадали

Сегодня днем в Подмосковье на 79-м километре трассы М-2 «Крым» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса. В результате аварии, по предварительным данным, двое человек погибли и шестеро получили травмы.

Сообщается, что столкнулись микроавтобус Ford и автомобиль «Газель», в котором находились дорожные рабочие. В ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса Ford. По предварительной информации, шесть человек пострадали: пятеро из микроавтобуса и один из «Газели», передает РИА «Новости».

Как уточняется, все пострадавшие доставлены в ближайшие медучреждения.

Обстоятельства аварии выясняются.

Москва, Светлана Антонова

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