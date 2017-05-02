Навальный сообщил, что потерял 80% зрения после нападения с зеленкой

Публикации за 02.05.17

Скандальный оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что после того как его второй раз облили зеленкой, один его глаз перестал видеть на 80%. На своем сайте он также отметил, что обратился в прокуратуру с заявлением о бездействии правоохранительных органов.

По словам Навального, после инцидента он был вынужден каждый день ходить в больницу, где у него диагностирован химический ожог средней степени.

«Врач по-прежнему уверена, что это не могла быть просто зелёнка. Там явно смесь зелёнки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Пока это не является необратимым», – сообщил политик.

В этой связи он подчеркнул, что ему бы «сильно помог» выезд в одну из специализированных клиник в Швейцарии или Испании. «Но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет и загранпаспорт не даёт», – жалуется он.

Оппозиционер также сообщил, что расследование нападения на него не ведется. «То есть оно активно ведётся добровольцами в Интернете, которые установили личности двух нападавших (за это большое всем спасибо). И совсем не ведётся полицией, Следственным комитетом и всеми остальными, кому положено этим заниматься», – заявил Навальный.

С его точки зрения, бездействие является фактически помощью нападавшим. «Им дают время скрыться, договориться, уничтожить следы итд», – уверен оппозиционер.

Навальный также публикует на сайте информацию и фото с двумя «подозреваемыми», один из которых якобы «являлся или является до сих пор сотрудником полиции» – член группировки SERB Алексей Кулаков, который ранее в интервью «Новой газете» подтвердил, что находился на месте событий, но заявил о непричастности к самому нападению.

Непосредственным нападавшим Навальный называет другого человека – члена SERB Александра Петрунько. В качестве доказательств этой версии приводятся фотографии, на которых на мужчине серые штаны и серая кофта, как и на злоумышленнике.

Как сообщалось ранее, инцидент с нападением на Навального произошел 27 апреля около Центра международной торговли в Москве. Неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой. 28 апреля полиция начала проверку по факту химического ожога глаз политика.

Это не первый подобный случай. 20 марта в Барнауле Навального также облили зеленкой.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.05.17

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