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Публикации за 02.05.17

В Подмосковье 4-летнюю девочку раздавило дерево

В Подмосковье 4-летнюю девочку раздавило дерево

В Подмосковье на 4-летнюю девочку упало дерево, которое спилил 29-летний местный житель. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в результате полученных травм ребенок погиб.

По данным ведомства, трагический случай произошел днем 30 апреля в одном из дачных поселков Рузского района. Мужчина пилил ствол дерева, которое по неосторожности упало на потерпевшую. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось – она скончалась в реанимационном отделении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.05.17

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