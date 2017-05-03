«Копили» на лечение: в Химках задержаны серийные домушники

Публикации за 03.05.17

В подмосковных Химках сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые подозреваются в совершении серии краж из частных домов в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, злоумышленники совершали кражи в ночное время, выламывая дверные замки и стеклопакеты, чтобы проникнуть в помещения, откуда они похищали ценные вещи и денежные средства граждан. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников оценивается примерно в миллион рублей. Одним из задержанных оказался 23-летний местный житель, который объяснил свое участие в преступлениях тем, что он нуждался в деньгах на лечение.

При обыске по местам их жительства оперативники нашли и изъяли похищенные ювелирные украшения, мобильные телефоны, наличные деньги и прочее. Кроме всего прочего, во время осмотра автомобилей, принадлежащих подозреваемым, были обнаружены инструменты, которые использовались при совершении преступлений.

По данным фактам следственное управление УМВД возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до шести лет. На данный момент они помещены под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.05.17

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