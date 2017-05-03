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Публикации за 03.05.17

В «новой» Москве лжеполицейские похитили гадалку и требовали выкуп

В «новой» Москве лжеполицейские похитили гадалку и требовали выкуп

В «новой» Москве злоумышленники под видом полицейских похитили женщину, которая занимается гаданием. Между тем дочери прорицательницы удалось обмануть похитителей по телефону и помочь стражам порядка задержать преступников, передает .

По данным издания, к 40-летней Майе Вайцеховской, проживающей в поселке Мосрентген, преступники явились под видом клиентов. После того, как «магический ритуал» был завершен, злоумышленники представились сотрудниками полиции и заявили, что гадалке придется ответить за мошенничество.

Мужчины усадили ее в автомобиль марки Ниссан и скрылись в неизвестном направлении.

Позднее на телефон 21-летней дочери гадалки позвонили неизвестные, которые выдвинули требования о выплате двух миллионов рублей за отказ от уголовного дела в отношении матери. Девушка оказалась весьма подкованной в подобных переговорах и начала торговаться с лжеполицейскими, и обратилась за помощью к реальным правоохранителям.

Во время торгов сумма выкупа была снижена до 100 тысяч рублей. Пока длились переговоры, стражи порядка сумели найти автомобиль, на котором увезли гадалку. Женщина была освобождена, а преступники взяты под арест – ими оказались 24-летний житель Московской области и 41-летний выходец из Молдавии.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.05.17

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