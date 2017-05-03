NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.05.17

Житель Зеленограда застрелил обидчика жены: следствие ходатайствует о его аресте

Житель Зеленограда застрелил обидчика жены: следствие ходатайствует о его аресте

Следственный комитет ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого в убийстве жителя Московской области в Зеленограде. 48-летний мужчина утверждает, что выстрелил в сторону погибшего, потому что тот напал на его жену.

По версии следствия, ЧП произошло вечером 30 апреля. Обвиняемый, находясь вблизи одного из корпусов в Зеленограде, на почве внезапно возникших неприязненных отношений совершил из огнестрельного оружия один выстрел в спину 20-летнего молодого человека, после чего скрылся. Пострадавший получил несовместимые с жизнью ранение и скончался на месте.

В ходе допроса обвиняемый сообщил, что в тот вечер он встречал на улице свою жену, которая возвращалась домой. Услышав ее крики, он подбежал и произвел выстрел в сторону молодого человека, который пытался причинить физический вред супруге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.05.17

Самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц при вылете из Внуково. / В День Победы стартует новый ускоритель для Большого адронного коллайдера. / В парк Клина «прилетели» лебеди.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter