Житель Зеленограда застрелил обидчика жены: следствие ходатайствует о его аресте

Публикации за 03.05.17

Следственный комитет ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого в убийстве жителя Московской области в Зеленограде. 48-летний мужчина утверждает, что выстрелил в сторону погибшего, потому что тот напал на его жену.

По версии следствия, ЧП произошло вечером 30 апреля. Обвиняемый, находясь вблизи одного из корпусов в Зеленограде, на почве внезапно возникших неприязненных отношений совершил из огнестрельного оружия один выстрел в спину 20-летнего молодого человека, после чего скрылся. Пострадавший получил несовместимые с жизнью ранение и скончался на месте.

В ходе допроса обвиняемый сообщил, что в тот вечер он встречал на улице свою жену, которая возвращалась домой. Услышав ее крики, он подбежал и произвел выстрел в сторону молодого человека, который пытался причинить физический вред супруге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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