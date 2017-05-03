В Подмосковье задержаны двое граждан Киргизии за изнасилование

Публикации за 03.05.17

В Подмосковье задержаны двое граждан Киргизии по подозрению в изнасиловании 34-летней жительницы Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

ЧП произошло вечером 1 мая. В этот день в правоохранительные органы Ленинского района обратилась 34-летняя жительница Липецкой области с заявлением, что на Школьной улице города Видное она подверглась изнасилованию со стороны неизвестных ей мужчин.

По данному факту следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан Республики Кыргызстан, 26 и 42 лет.

В ближайшее время следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.05.17

Житель Зеленограда застрелил обидчика жены: следствие ходатайствует о его аресте. / Самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц при вылете из Внуково. / В День Победы стартует новый ускоритель для Большого адронного коллайдера. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»