NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.05.17

В Подмосковье задержаны двое граждан Киргизии за изнасилование

В Подмосковье задержаны двое граждан Киргизии за изнасилование

В Подмосковье задержаны двое граждан Киргизии по подозрению в изнасиловании 34-летней жительницы Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

ЧП произошло вечером 1 мая. В этот день в правоохранительные органы Ленинского района обратилась 34-летняя жительница Липецкой области с заявлением, что на Школьной улице города Видное она подверглась изнасилованию со стороны неизвестных ей мужчин.

По данному факту следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан Республики Кыргызстан, 26 и 42 лет.

В ближайшее время следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.05.17

Житель Зеленограда застрелил обидчика жены: следствие ходатайствует о его аресте. / Самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц при вылете из Внуково. / В День Победы стартует новый ускоритель для Большого адронного коллайдера.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter