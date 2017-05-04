В Люберцах сгорели шесть авто: есть пострадавший

Публикации за 04.05.17

Сразу шесть автомобилей сгорели в пожаре, возникшем в одном из гаражно-строительных кооперативов в подмосковных Люберцах, в результате ЧП один человек пострадал, передает телеканал «Рен-ТВ».

Сообщается, что автомобили загорелись сегодня рано утром, примерно в шесть часов в гаражном кооперативе «Восход» в районе улицы Гоголя. В результате этого пожара все шесть автомобилей, находившихся в одном из помещений, оказались полностью уничтожены. При этом в инциденте не обошлось и без пострадавших – ожоги получил 49-летний местный житель.

Сейчас по факту этого происшествия проводится соответствующая проверка, в рамках которой предстоит установить обстоятельства и причины инцидента.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 04.05.17

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