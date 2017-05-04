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Публикации за 04.05.17

В Подмосковье пьяный азербайджанец напал с ножом на жителя Брянска

В Подмосковье пьяный азербайджанец напал с ножом на жителя Брянска

В подмосковном Дмитрове задержан гражданин Азербайджана по подозрению в нападении с ножом на жителя Брянска. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, ЧП произошло в минувший вторник на улице Космонавтов, откуда медики экстренно госпитализировали 28-летнего жителя Брянска с множественными колото-резаными ранениями.

В рамках расследования было установлено, что вечером 2 мая 26-летний ранее судимый гражданин Азербайджана, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки и по телу.

«Посчитав свои действия достаточными для наступления смерти потерпевшего, подозреваемый скрылся с места происшествия. Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь, в связи с чем преступление не было доведено до конца», – уточнили в СКР.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Москва, Алексей Васильев

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