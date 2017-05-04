В Химках детский сад эвакуирован из-за подозрительной игрушки

Публикации за 04.05.17

В подмосковных Химках детский сад №8 был полностью эвакуирован из-за подозрительной игрушки, из которой торчали провода, передает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Как сообщается, в дошкольное образовательное учреждение, на территории которого нашли подозрительный предмет, были срочно вызваны сотрудники полиции и экстренных служб города. Прибывшие на место инцидента специалисты провели детальный осмотр подозрительного предмета и пришли к выводу, что это обычная игрушка на батарейках, которая не представляет никакой опасности для окружающих.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 04.05.17

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