В Ногинске выявлен подпольный швейный цех с нелегальными мигрантами

Сотрудники полиции в подмосковном Ногинске пресекли подпольное швейное производство, где трудилась почти сотня нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.
По данным полиции, в незаконном швейном цехе трудились 97 мигрантов – выходцев из одной из стран Юго-Восточной Азии, у которых не было разрешения на трудовую деятельность в России. Кроме того, все нелегалы проживали в антисанитарных условиях прямо в складских помещениях.
В отношении всех работников цеха были составлены административные протоколы, кроме того, на них наложили штрафы и выдворили за пределы России.
По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело.
Сейчас стражи порядка ведут розыск организаторов этого незаконного бизнеса.
Москва, Алексей Васильев
Москва. Другие новости 04.05.17
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