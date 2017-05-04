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Публикации за 04.05.17

В Ногинске выявлен подпольный швейный цех с нелегальными мигрантами

В Ногинске выявлен подпольный швейный цех с нелегальными мигрантами

Сотрудники полиции в подмосковном Ногинске пресекли подпольное швейное производство, где трудилась почти сотня нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

По данным полиции, в незаконном швейном цехе трудились 97 мигрантов – выходцев из одной из стран Юго-Восточной Азии, у которых не было разрешения на трудовую деятельность в России. Кроме того, все нелегалы проживали в антисанитарных условиях прямо в складских помещениях.

В отношении всех работников цеха были составлены административные протоколы, кроме того, на них наложили штрафы и выдворили за пределы России.

По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело.

Сейчас стражи порядка ведут розыск организаторов этого незаконного бизнеса.

Москва, Алексей Васильев

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