ФСБ нагрянуло с обыском в подольский музей антибольшевистского сопротивления

Публикации за 04.05.17

Сотрудники ФСБ России пришли с обыском в частный Музей антибольшевистского сопротивления в подмосковном Подольске. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о незаконном обороте оружия, которое было возбуждено в отношении владельца музея – предпринимателя Владимира Мелехова, известного ультраправыми взглядами, передает «Рен ТВ».

Стоит отметить, что это уже не первый скандал с его участием, в центре которого оказывается и его частный музей. Ранее в учреждении уже проводились обыски по нескольким уголовным делам, в том числе по делу о разжигании вражды и ненависти. Мелехов считается соратником осужденного недавно националиста Дмитрия Дёмушкина.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 04.05.17

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