Обчистили 10 квартир: в Подмосковье задержали серийных квартирных воров

Публикации за 04.05.17

Сотрудники подмосковной полиции задержали с поличным при совершении квартирной кражи в Домодедове двух уроженцев ближнего зарубежья в возрасте 45 и 36 лет. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Во время осмотра автомобиля подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли пистолет, трое наручных часов, семь мобильных телефонов, инструменты для вскрытия дверных замков и печати.

По данным полиции, задержанные могут быть причастны к совершению не менее десяти квартирных краж на территориях Балашихинского и Щелковского районов. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 04.05.17

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