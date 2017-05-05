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Публикации за 05.05.17

Крупный пожар в центре Москвы: горит здание на площади 3 тысячи кв метров

Крупный пожар в центре Москвы: горит здание на площади 3 тысячи кв метров

В центре Москвы спасатели уже несколько часов пытаются потужить пожар в выселенном здании. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, площадь возгорания достигла 3 тысячи кв метров.

По данным ведомства, о возгорании в доме №19 в Лубянском проезде стало известно около 8:26. К 9 часам пожару был присвоен второй ранг сложности, в 9:20 – ранг №3.

На месте происшествия работают 49 единиц пожарно-спасательной техники и 155 человек личного состава.

Сведений о пострадавших не поступало.

Сообщается, что в районе пожара затруднено движение транспорта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.05.17

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