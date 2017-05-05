NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 05.05.17

Поминки в Подмосковье превратились в драку со стрельбой

Поминки в Подмосковье превратились в драку со стрельбой

Массовая драка и стрельба произошли на сороковинах жительницы села Луцино в Одинцовском районе Московской области. Зачинщик конфликта вместе со своим братом избили троих соседей и ранили еще двух мужчин из огнестрельного оружия. Всего в потасовке приняли участие около десятка человек, половине из которых потребовалась госпитализация, передает .

По данным издания, хозяева дома, где проходили поминки, изрядно выпили и начали конфликтовать с гостями. После этого они принялись избивать одного из них. На крики жертвы сбежались другие гости и родственники – спустя всего несколько минут драка переросла в стрельбу по людям.

Сейчас по этому факту проводится проверка, стражи порядка изъяли с места происшествия гладкоствольное ружье, 13 патронов с дробью и 8 обычных патронов. Сообщается, что зачинщики конфликта были задержаны, однако супруга одного из них заявила стражам порядка, что ее муж является действующим сотрудником полиции.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.05.17

Подмосковный губернатор стал в три раза богаче. / Итальянцы выпустят для России вино Dimon. Эксклюзивная коллекция подойдет для подарка руководству страны. / Доллар взлетел на рубль, евро – на полтора. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение цен на нефть и ослабление отечественной валюты.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter