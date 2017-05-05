Поминки в Подмосковье превратились в драку со стрельбой

Публикации за 05.05.17

Массовая драка и стрельба произошли на сороковинах жительницы села Луцино в Одинцовском районе Московской области. Зачинщик конфликта вместе со своим братом избили троих соседей и ранили еще двух мужчин из огнестрельного оружия. Всего в потасовке приняли участие около десятка человек, половине из которых потребовалась госпитализация, передает «Лайф».

По данным издания, хозяева дома, где проходили поминки, изрядно выпили и начали конфликтовать с гостями. После этого они принялись избивать одного из них. На крики жертвы сбежались другие гости и родственники – спустя всего несколько минут драка переросла в стрельбу по людям.

Сейчас по этому факту проводится проверка, стражи порядка изъяли с места происшествия гладкоствольное ружье, 13 патронов с дробью и 8 обычных патронов. Сообщается, что зачинщики конфликта были задержаны, однако супруга одного из них заявила стражам порядка, что ее муж является действующим сотрудником полиции.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.05.17

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