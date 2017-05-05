Крупный пожар в центре Москвы тушили два вертолета

Публикации за 05.05.17

В Москве экстренным службам удалось потушить крупный пожар, бушевавший площади 3000 кв м в выселенном здании в Лубянском проезде. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, чтобы справиться с огнем, пришлось использовать два вертолета.

Отмечается, что пожар, о котором стало известно в 8:26 утра, был локализован только к 10:42. Полностью ликвидировать его удалось только в 11:15.

На месте ЧП работали 50 единиц пожарно-спасательной техники и 158 человек личного состава. Кроме того, к работе было привлечено два вертолёта Московского авиационного центра.

Сведений о пострадавших не поступало.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.05.17

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