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Публикации за 05.05.17

В Подмосковье 41-летний мужчина изнасиловал свою дочь

В Подмосковье 41-летний мужчина изнасиловал свою дочь

В подмосковном Можайском районе задержан 41-летний местный житель по подозрению в изнасиловании собственной несовершеннолетней дочери. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, против него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

По данным ведомства, с 15 марта по 2 мая, находясь у себя дома в деревне Коровино Борисовского сельского поселения Можайского района, подозреваемый совершил изнасилование своей 16-летней дочери.

В настоящее время он задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

В СКР уточнили, что в ближайшее время следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.05.17

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