Алишер Усманов вошел в топ-5 богатейших людей Британии

Публикации за 07.05.17

Российский олигарх, основатель USM Holdings и акционер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Алишер Усманов вошел в топ-5 богатейших бизнесменов Великобритании по версии газеты The Sunday Times Rich, которая регулярно публикует подобные рейтинги. По оценке газеты, его состояние составляет £11,791 млрд ($15,3 млрд). За год оно увеличилось на £4,211 млрд.

В прошлом году Усманов занимал десятое место в рейтинге богатейших жителей Великобритании. Первое место заняли братья Шри и Гопи Индуйя – главы корпорации Hinduja Group. Они занимаются торговлей, ресторанным бизнесом и недвижимостью. Их состояние оценивается в £16,2 млрд. В прошлом году братья Индуйя были на второй позиции рейтинга, за год они увеличили свое состояние на £3,2 млрд, передает РБК.

Вторым самым богатым налоговым резидентом Великобритании стал выходец из СССР, предприниматель Леонард Блаватник с £15,982 млрд, за ним следуют бизнесмены братья Дэвид и Саймон Рубен (£14 млрд) и владелец крупнейшей металлургической группы Mittal Steel Лакшми Миттал с семьей (£13,229 млрд).

13-е место в рейтинге занимает российский бизнесмен и владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, чье состояние оценивается в £8,053 млрд. Его позиция не изменилась по сравнению с прошлым годом. Замыкает двадцатку самых богатых людей Соединенного Королевства владелица нефтегазовой компании Perenco Керри Перродо с семьей (£5,176 млрд). 69-е место в рейтинге занимает уроженец Ирана Форхад Мошири – партнер Усманова, председатель совета директоров и совладелец USM Holdings. Его состояние оценивается в £1,850 млрд.

Зять экс-президента Украины Леонида Кучмы, основатель инвестгруппы EastOne Виктор Пинчук занял 144-е место с состоянием в £900 млн. Супруга бывшего мэра Москвы, президент компании Inteco Management Елена Батурина – на 156-м месте с £822 млн.

Как отмечает The Sunday Times, в этом году состояние 500 налоговых резидентов Великобритании оказалось больше, чем состояние всех 1 тысячи богатейших налоговых резидентов Соединенного Королевства в прошлом году. Общий объем средств, которыми владеют 500 человек из нынешнего списка, составляет £580,3 млрд.

По словам составителя рейтинга Роберта Уоттса, хотя некоторые бизнесмены беспокоятся насчет будущего Великобритании после Brexit, многие из них «сохраняют спокойствие и продолжают зарабатывать миллиарды».

В рейтинг, помимо предпринимателей, вошли также футболисты, актеры и музыканты. Например, в рейтинге 40 богатейших музыкантов Великобритании оказались певица Адель (19-е место, £125 млн), группа U2 (третье место, £548 млн), Стинг (десятое место, £185 млн). На первой строчке – сэр Пол Маккартни и его супруга Нэнси Шевелл, чье состояние оценивается в £780 млн.

Среди 20 богатейших спортсменов впервые в рейтинге оказался шведский футболист, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович. Он занял второе место со £110 млн. Первую позицию занимает автогонщик Льюис Хэмилтон со £131 млн.

Усманов занимает пятое место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes, его состояние оценивается в $15,2 млрд. В прошлом году он впервые попал в рейтинг 300 богатейших людей Швейцарии по версии журнала Bilan. Его состояние издание оценило в 12-13 млрд швейцарских франков ($11,8-12,8 млрд).

Лондон, Анастасия Смирнова

Лондон. Другие новости 07.05.17

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