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Публикации за 10.05.17

В День Победы грабители в медицинских масках напали на магазин в Красногорске

В День Победы грабители в медицинских масках напали на магазин в Красногорске

Двое злоумышленников в медицинских масках, вооруженные предметом, похожим на пистолет, совершили нападение на магазин в подмосковном городе Красногорске, передает РИАМО со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщается, накануне в помещение одного из красногорских магазинов вошли двое неизвестных мужчин в медицинских масках, угрожая сотрудникам торгового предприятия пистолетом, они похитили из кассы магазина 9 100 рублей наличными.

Сейчас по факту этого разбойного нападения сотрудники следственного отдела Управления МВД по Красногорскому району открыли уголовное дело. Ведется розыск грабителей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.05.17

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