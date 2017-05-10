В Серпухове найдено изрезанное тело мужчины

Публикации за 10.05.17

В подмосковном Серпухове совершено жестокое убийство 25-летнего местного жителя. Труп погибшего с многочисленными ножевыми ранениями был найден в одном из домов, расположенных на Приветливой улице, передает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщается, стражи порядка установили личность и задержали предполагаемого убийцу. Им оказался знакомый погибшего. По версии следователей, мужчины совместно употребляли алкоголь, во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил нож и нанес своему товарищу несколько смертельных ударов.

По факту этого преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и содержится под стражей.

Москва, Алексей Васильев

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